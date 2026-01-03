José Manuel da Silva Moniz

Sua esposa, filhos, nora, genro e netos, seus irmãos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Magalhães Vasconcelos, Aldeamento Eiras, Caniço, e que o seu funeral se realiza amanhã, domingo, 04/01/2026, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 13:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia domingo, 11/01/2026, pelas 09:30 horas, na Igreja do Carmo, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 3 de janeiro de 2026