Seus filhos, Carlos Manuel Pereira Coelho, esposa e filhas, Eugénia Carolina Pereira Coelho, companheiro e filhas, sua ex-mulher, Maria da Luz da Silva Pereira, sua companheira, Maria Sardinha Lucas, filhos, netos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento do seu ente querido, residente que foi na Estrada dos Combatentes, freguesia e concelho da Ponta do Sol e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, encontrando-se em Câmara Ardente na Capela do Cemitério de São Caetano-Terças a partir das 15:30 horas, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas. Após a cerimónia, seguirá para inumação em jazigo municipal no referido cemitério.

Mais se informa que a missa em sufrágio da sua alma por intenção do 7.º dia será celebrada no sábado, dia 4 de outubro de 2025, às 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Sr.ª da Piedade - Canhas.

A família agradece antecipadamente a presença de todos aqueles que se unirem em oração nestas cerimónias. Bem como a todos os que, de diversas formas, manifestaram o seu apoio e solidariedade neste momento de dor e despedida.

A família expressa o seu mais sincero agradecimento a todas as equipas intervenientes pela prontidão e profissionalismo dedicados ao nosso ente querido, aos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, aos Agentes da PSP da Ponta do Sol, ao Levadeiro e demais intervenientes.

E um agradecimento especial é também dirigido a Sr.ª Presidente Célia Pessegueiro pelo carinho e acompanhamento prestado.

O Partido Socialista da Madeiraparticipa o falecimento de José Manuel da Luz Coelho, antigo deputado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e antigo vereador na Câmara Municipal da Ponta do Sol, sempre pelo Partido Socialista.

Destacou-se como acérrimo defensor dos valores da democracia e da liberdade, nunca se resignando nem calando a sua voz perante as situações de injustiça social, postura que adotou sempre, quer no plano autárquico – o que fez dele uma das figuras mais marcantes do PS no concelho da Ponta do Sol – quer no palco parlamentar.

Aos seus familiares e amigos, o PS-Madeira endereça as mais sentidas condolências.

Ponta do Sol, 2 de outubro de 2025