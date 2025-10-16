José Luís Fernandes Gomes

Sua esposa, filhos, nora, netos, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente à Travessa da Terça n.º 70, freguesia de São Roque, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para o mesmo.

Será precedido de cerimónia fúnebre a cargo da Igreja Adventista pelas 10.30 horas na referida capela.

Funchal, 16 de outubro de 2025