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Participação

16-03-2026
José Luciano de Freitas Caetano
José Luciano de Freitas Caetano
Faleceu com 63 anos
  • Freguesia| Estreito de Câmara de Lobos

Com carinho e saudade de sua esposa, Maria Conceição de Azevedo Caetano, filha, irmão, tios, cunhados, cunhadas, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi na Estrada das Romeiras, entrada nº 1, porta 5, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta Segunda-feira, 16/03/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30 horas, seguindo em cortejo fúnebre para o cemitério da freguesia.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio. Convida a participarem na missa de 7.º dia, que será celebrada na próxima Sexta-feira, 20 de Março, às 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 16 de março de 2026

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