José João de Nóbrega Teixeira

A família informa que irá decorrer uma missa em sua memória neste sábado, dia 27, pelas 19:00, na Igreja Paroquial da Camacha.

Desde já a família agradece antecipadamente a todas as pessoas, amigos e familiares que se designarem estarem presentes na eucaristia

Pai.

6 anos passaram...6 anos de uma eterna saudade que permanece e não desaparece.Meu ídolo, meu herói, meu companheiro, meu amigo, meu conselheiro será sempre relembrado pela marca que deixou em nossas vidas.Pai continua presente, não fisicamente, mas em nossos corações e nunca será esquecido.Obrigado por tudo Pai, com muito amor, carinho e gratidão!Um abraço daqueles bem fortes, que só nós os dois sabemos.

Meu PaiMeu QueridoMeu Velho Meu AmigoValério Teixeira e família.

Camacha, 24 de setembro de 2025