José João de Nóbrega Teixeira

A família informa que irá decorrer uma missa em sua memória hoje, Quarta-feira, dia 11 de março, pelas 18:00, na Capela de São José, Camacha.

Desde já a família agradece antecipadamente a todas as pessoas, amigos e familiares que se designarem estar presentes na eucaristia

Pai.

Hoje seriam 83 primaveras a florir,mas no céu encontrou outro jardim para sorrir.O tempo passa, mas não leva o amor que deixou em nós,Vive nas memórias, nas histórias e na sua voz.Nosso Pai querido, onde estiver, receba este pensar:saudade eterna que o coração nunca vai calar.

Dos seus filhos, sempre!Meu PaiMeu QueridoMeu VelhoMeu Amigo!

Valério Teixeira e família.

Camacha, 11 de março de 2026