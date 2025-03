José Humberto Sousa

Sua esposa Lídia Fernandes Marques Sousa, suas filhas, genros, netos, netas, bisneto, bisneta e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Caminho da Ladeira nº166, Paroquia da Graça, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 11:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 11:00 horas na referida capela.

“O BAR DA GRAÇA”, o seu responsável Clemente, familiares e clientes expressam o mais sincero agradecimento ao senhor Humberto por toda a dedicação, amizade e apoio ao longo dos anos.

A sua presença foi sempre sinónimo de companheirismo e generosidade, deixando uma marca que jamais será esquecida.

Neste momento de despedida, recordamo-lo com carinho e gratidão, honrando a sua memória.

“Que descanse em paz”

Funchal, 10 de março de 2025