José Gouveia Veloza

Seus filhos, genro, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio dos Barreiros, na freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

A missa do 7.º dia será celebrada na próxima Quarta-feira, dia 15 de abril, pelas 19h00, na Igreja Matriz do Caniço.

A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 12 de abril de 2026