José Gonçalves de Faria Júnior

Sua esposa, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Penteada, Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 02/09/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 11:45 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 06/09/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Álamos, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 2 de setembro de 2025