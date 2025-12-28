José Freitas

Suas filhas, genros e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua do Bom Sucesso, Santa Maria Maior, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:15 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

Querido Avô Zeca, ensinaste-me o que é o amor, carinho, segurança e proteção. Ensinaste-me o que vale ter comida na mesa a que nunca falte união da família, e a que mesmo com pouco, sejamos muito! Até um dia (no paraíso)! Cristina

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sexta-feira, 02/01/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial do Sagrado Coração de Jesus, Boa Nova, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda à equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais do serviço de Hemato-oncologia, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 29 de dezembro de 2025