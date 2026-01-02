José Figueira Ferraz

Com carinho e saudade de sua esposa Maria da Conceição de Abreu Ferraz, seus filhos, noras, netos, irmãos, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, morador que foi residente ao Caminho Velho do Foro Nº 33, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza nesta, Sexta-feira, 2/01/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14h00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15h30, seguindo depois o cortejo fúnebre para Jazigo do Cemitério da Freguesia.

Neste momento de dor, a família expressa sua profunda gratidão a toda a equipa Médica, enfermagem, psicologia e auxiliares do Hospital Dos Marmeleiros 2.º Andar Nascente, por todo o cuidado, dedicação e carinho prestados durante o período em que esteve sobre os seus cuidados.

A Funerária do Calvário agradece, em nome da família enlutada, e todas as pessoas que acompanharam o funeral, manifestando o seu apoio e solidariedade neste momento de dor. Convida a participarem na Missa de 7.º dia que será celebrada na próxima Quarta-feira, 7 de janeiro ás 17h30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos

Estreito de Câmara de Lobos, 2 de janeiro 2026.