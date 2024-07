José Figueira Camacho

Seus, filhos, filhas, noras, genros, netos ,bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, vizinhos, amigos e de mais familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Natural que foi à Travessa do Caminho da Fonte (Sítio do Pomar do Meio e Castelejo), Estreito de Câmara de Lobos, o seu funeral se realiza nesta Sexta -Feira, 1 2/07/2024, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:15, para a Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito Câmara de de Lobos, onde haverá um Pequeno Velório antes da missa de corpo presente que será celebrada pelas 15:30, seguindo em cortejo fúnebre para o Cemitério Municipal da freguesia.

A família endereça um especial agradecimento a toda a equipa médica, enfermagem e auxiliares do Lar da Ajuda 3º, por todo o apoio e carinho prestado a este nosso querido familiar. Desde já o nosso muito obrigado.

Mais se informa que a missa de 7ºdia será na próxima Quarta-Feira,17/07/2024, às 18:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem neste momento de perda e dor deste nosso parente.

Travessa do Caminho da Fonte, 12 de julho de 2024