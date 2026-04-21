Sua esposa, filhas, genros, neta, bisneto, irmã, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Fernandes Camacho, natural e residente em Santo António, Funchal.

O funeral realiza-se hoje, terça-feira, dia 21 de abril.

O corpo estará em câmara ardente entre as 12:30h e as 13:30h, na Capela do Cemitério de São Martinho Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:30h prosseguindo para inumação em jazigo no referido cemitério.

À equipa médica de Nefrologia e enfermeiros do Hospital Nélio Mendonça e da NephroCare, e às equipas técnicas, pela competência, vigilância e forma humana, respeitosa e sensível com que o acompanharam, à Equipa de Cuidados Paliativos e equipas técnicas ao domicílio, pelo apoio diário, atenção aos detalhes, respeito e conforto proporcionados, às equipas de transporte, motoristas e assistentes, pelo cuidado, delicadeza e conforto em cada deslocação, o nosso pai está profundamente grato, nós, sua família, seremos para sempre agradecidos

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, domingo, dia 26 de abril, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Funchal, pelas 11:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

Funchal, 21 de abril de 2026