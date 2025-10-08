José Ernesto Rodrigues Melim

Sua esposa, Maria Bela Capontes Melim, filha, filho, nora, netos, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi na Boa Nova, freguesia de São Gonçalo e concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da Capela do Cemitério Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 14:30 horas, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 14:00 horas, na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar neste momento de dor e informa que haverá velório na referida capela, pelas 12:00 horas.

Domingo (12/10/2025), pelas 10:30 horas, na Igreja Paroquial da Boa Nova, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem participar nestas celebrações.

Santa Cruz, 8 de outubro de 2025