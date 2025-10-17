MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Agradecimento e Missa do 7.º dia

17-10-2025
José Eduardo Velosa Ribeiro
José Eduardo Velosa Ribeiro
  • Freguesia| São Martinho

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada pelas 18h00, na Igreja Paroquial de São Martinho, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia

São Martinho, 17 de outubro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE
Bruno Olim
Farmacêutico Especialista

Desilusão
14/10/2025 08:00

Os dias que correm são estranhos, há algo neles que rejeitamos profundamente! O padrão social é obviamente dinâmico, e esse dinamismo é sinal de evolução...

Continuar a ler
Ver todos os artigos

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas