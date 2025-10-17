José Eduardo Velosa Ribeiro

A família, na impossibilidade de o fazer a todos pessoalmente, vem por este meio agradecer a solidariedade das pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma lhe manifestaram o seu pesar.

Participa que hoje, sendo o 7.º dia da sua morte, será celebrada pelas 18h00, na Igreja Paroquial de São Martinho, a missa pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reitera uma vez mais os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia

São Martinho, 17 de outubro de 2025