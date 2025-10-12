José Eduardo Velosa Ribeiro

Sua mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi na freguesia de São Martinho.

O funeral realiza-se hoje, com celebração da missa de corpo presente pelas 12h30, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

Após a cerimónia, prosseguirá para cremação.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

A missa do 7º dia será celebrada na Sexta-feira, dia 17 de Outubro, pelas 18h00, na Igreja Paroquial de São Martinho. A família agradece, antecipadamente, a todos os que se associarem nesta celebração.