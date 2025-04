José dos Santos

Seus filhos, filhas, noras, genro, netos, bisnetos, irmão, cunhada, sobrinhos, amigos, vizinhos e restantes familiares presentes e ausentes cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente, natural que foi à Vereda da Fonte Coelho nº 33 (Sítio das Fontes), Paróquia de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos. Mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado 12/04/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00, em direção à Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, onde haverá um pequeno velório antes da missa de corpo presente que será celebrada às 15:30 seguindo em cortejo fúnebre ate ao lugar de seu eterno descanso no cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A missa de 7.º dia será realizada na próxima quarta-feira, às 18:30, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, como forma de agradecimento por todas as pessoas que acompanharam o funeral deste nosso querido parente.

Sitio das Fontes, 12 de abril de 2025