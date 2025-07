A sua família vem por este meio agradecer a todas as pessoas que se dignaram participar no funeral do seu saudoso parente, ou que de outra forma, lhe manifestaram o seu pesar.

Participam que hoje, será celebrada missa de 7º dia pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de São Tiago, Jardim da Serra, pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia.

Jardim da Serra, 18 de julho de 2025.