Participação

21-10-2025
José de Jesus Freitas Nunes
José de Jesus Freitas Nunes
Faleceu
  • Freguesia| Santa Cruz

Sua mãe, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, irmão, cunhado, sobrinho, tio, primo e parente, residente que foi ao Caminho de Roma, freguesia e concelho de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. João de Almada, pelas 13:30 horas, para a Igreja Matriz de Santa Cruz, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para o cemitério municipal da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor.

Sábado (25/10/2025), pelas 18:30 horas, na Igreja Matriz de Santa Cruz, haverá missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, renovando os agradecimentos a quem se dignar participar nesta sagrada eucaristia

Santa Cruz, 21 de outubro de 2025

