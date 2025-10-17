José de Freitas Gouveia

Sua esposa, Maria José dos Santos Gouveia, seus filhos, José Vítor Gonçalves Gouveia, Nélio Jacinto Gonçalves Gouveia, José Válter dos Santos Gouveia e Cátia Liliana dos Santos Gouveia, suas noras, genro e netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Palmeira, freguesia de Santa Cruz.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12:00 horas, para a Capela de São Pedro, Paróquia da Lombada, freguesia de Santa Cruz, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no cemitério da localidade.

Pelas 14:15 horas, sai um autocarro do fim do Caminho da Fonte dos Almocreves, com destino à Capela de São Pedro-Paróquia da Lombada, para transportar as pessoas que queiram assistir à missa e depois acompanhar o cortejo fúnebre até ao cemitério, regressando depois ao local de partida.

Domingo, dia 26 de outubro, pelas 9:15 horas, será celebrada missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, na Capela de São Pedro-Paróquia da Lombada.

A família muito reconhecida agradece a todas as pessoas que lhe têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intenção.

Santa Cruz, 17 de outubro de 2025