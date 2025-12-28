José de Abreu

Sua esposa Maria Fátima Ferreira Abreu, seus filhos Emanuel e companheira; Dinarte e companheira; Franclim; Célia e marido; sua sogra, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Luzirão, Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 10:00 horas das Corticeiras, passando pela Corrida, vai ao Largo do Chote e desce pelo Foro, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral

Estreito de Câmara de Lobos, 29 de Dezembro de 2025