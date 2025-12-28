MADEIRA Meteorologia
28-12-2025
José de Abreu
José de Abreu
Faleceu
  • Freguesia| Jardim da Serra

Sua esposa Maria Fátima Ferreira Abreu, seus filhos Emanuel e companheira; Dinarte e companheira; Franclim; Célia e marido; sua sogra, irmãs, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Luzirão, Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza amanhã, Segunda-feira, 29/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a igreja paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 10:00 horas das Corticeiras, passando pela Corrida, vai ao Largo do Chote e desce pelo Foro, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Quinta-feira, 01/01/2026, pelas 10:30 horas, na igreja paroquial de São Tiago, Corticeiras, Jardim da Serra, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 1º piso pneumologia do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Estreito de Câmara de Lobos, 28 de Dezembro de 2025

