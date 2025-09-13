MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Necrologia

Participação

13-09-2025
José Daniel Fernandes Fernandes
José Daniel Fernandes Fernandes
(Natural da Quinta Grande) Faleceu com 64 anos(Em acidente de viação)
  • Freguesia| Quinta Grande

Com carinho e saudade de sua mãe, irmão, sobrinho, cunhada, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi ao Caminho do Arieiro Nº 04, Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Freguesia da Quinta Grande, Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 13/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:30, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias, São Martinho, onde será celebrada a missa de corpo presente as 10:00 seguindo em cortejo fúnebre para a cremação no mesmo cemitério.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória do Sr. José Daniel Fernandes Fernandes será celebrada no próximo sábado, 13 de setembro de 2025, às 20:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande.

Quinta Grande, 13 de setembro de 2025

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Têm razão os pescadores em estarem revoltados por considerarem que são quem menos ganha no negócio do peixe?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas