Com carinho e saudade de sua mãe, irmão, sobrinho, cunhada, amigos, vizinhos e demais familiares, presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi ao Caminho do Arieiro Nº 04, Paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, Freguesia da Quinta Grande, Câmara de Lobos, mais se informa que o seu funeral se realiza neste sábado, 13/09/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 09:30, em direção à Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angustias, São Martinho, onde será celebrada a missa de corpo presente as 10:00 seguindo em cortejo fúnebre para a cremação no mesmo cemitério.

A Funerária do Calvário informa que a missa de 7.º dia em memória do Sr. José Daniel Fernandes Fernandes será celebrada no próximo sábado, 13 de setembro de 2025, às 20:00, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande.

Quinta Grande, 13 de setembro de 2025