Sua esposa, Helena Jesus, filha, filhos, noras, genro, netas, netos, sogra, irmãs, irmãos, tia, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Daniel de Jesus, natural do Monte e residente em Santo António.

O funeral realizar-se-á sábado, dia 11 de outubro.

O corpo estará em câmara ardente entre as 13:00h e as 14:00h, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, terça-feira, dia 14 de outubro, na Igreja Paroquial de Santo António, Funchal, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta cerimónia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 9 de outubro de 2025