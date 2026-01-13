José da Encarnação Dias

Sua esposa Regina Maria de Oliveira Ferreira Dias, seus filhos: Cátia Rubina Ferreira Dias, esposo e filho e Paulo Filipe Ferreira Dias, esposa e filhos, seus cunhados e sobrinhos, Nádia Raquel Rodrigues Mendes e esposo, seus tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à freguesia de Santa Maria Maior e que o seu funeral se realiza amanhã, quarta-feira, com celebração de missa de corpo presente, pelas 10:00 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, para cremação, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia, no próximo sábado, dia 17, pelas 18:00 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova.

A família agradece ao Sr. Dr. Henrique Morna, Sr.ª Dr.ª Sofia Neves e Sr.ª Dr.ª Teresa André Raposo, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como trataram o seu saudoso familiar e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses e à EMIR, pelo humanismo que demonstraram durante todo o pronto socorro, não só com a vítima, mas com toda a sua família.

Funchal, 13 de janeiro de 2026