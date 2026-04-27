José Cesário Cabral

Sua esposa, filhos, nora e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lagar da Giesta, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 27/04/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Sábado, 02/05/2026, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 27 de abril de 2026.