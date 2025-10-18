José Carlos de Oliveira

Seus filhos, nora, genro e netos, sua irmã, cunhado, sobrinhos, tios, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, natural do Porto Santo, e que o seu funeral se realiza hoje, sábado, 18/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a Capela do Cemitério de Santo António, Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia quarta-feira, 22/10/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São João Baptista, Álamos, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 18 de outubro de 2025