José Carlos de Abreu Rodrigues

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, demais família e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente na Travessa do Tanque nº42, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, com Cerimónia Fúnebre pelas 15.00 horas presidida pela Igreja Universal do Reino Deus, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo para jazigo no mesmo.

Funchal, 20 de maio de 2025