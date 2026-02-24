Sua irmã Gonçala, cunhados, sobrinhos, afilhados, primos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações profissionais e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Bento Rodrigues de Abreu, natural da freguesia do Monte, Funchal e residente na freguesia do Campanário, Ribeira Brava.

O funeral realiza-se, hoje, terça-feira, dia 24 de fevereiro.

O corpo estará em câmara ardente nas instalações da agência funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1), Funchal entre as 12:00h e as 13:00h saindo de seguida para junto do largo do centro de saúde de Campanário, onde será organizado o cortejo fúnebre pelas 13:45h em direção à Igreja Paroquial de São Brás – Campanário.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00h, prosseguindo para inumação no cemitério da freguesia.

A família agradece a toda a equipa de enfermagem, do Centro de Saúde do Campanário, por todo o carinho e cuidado prestado ao seu familiar.

A família reconhece e agradece todo o profissionalismo de toda a equipa dos cuidados paliativos do Hospital Dr. João de Almada.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Será celebrada missa de 7º Dia, domingo, dia 1 de março, na Igreja Paroquial de São Brás - Campanário, pelas 10:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

Campanário, 24 de fevereiro de 2026