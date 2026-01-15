José Bento dos Santos

Sua esposa, seus filhos, genro e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Candelária, Tabua, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 15/01/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 15:00 horas para a Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Domingo, 18/01/2026, pelas 09:00 horas, na Igreja Paroquial da Santíssima Trindade, Tabua, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Hoje me despeço não apenas de um amigo, mas de alguém que foi como um pai de coração.

Companheiro do mar à serra, não esquecerei as manhãs de domingo passadas consigo.

Ensinou-me com palavras, mas principalmente com atitudes, o que é ser humano.

A sua ausência dói, mas o seu legado permanece vivo em mim e em todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Levo comigo cada ensinamento, cada conversa e cada gesto de cuidado, como um guia para a vida.

Obrigado por ter me acolhido, orientado como um filho.

Descanse em paz. Será eterno na minha memória e no meu coração.

Para sempre... do seu amigo Aldónio

Tabua, 15 de janeiro de 2026