José Avelino Rodrigues Paulo

Seus pais, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos, padrinhos, afilhados, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa do Lombinho, Quinta Grande, e que o seu funeral se realiza hoje, sexta-feira, 26/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas para a Capela da Vera Cruz, Quinta Grande, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no sábado, 04/10/2025, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora dos Remédios, Quinta Grande, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa do 2.º andar do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que sempre trataram o seu familiar.

Quinta Grande, 26 de setembro de 2025