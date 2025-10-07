José Arlindo Pulini Barbosa

Sua esposa, filhos, genro e netos, sua irmã, cunhados, sobrinhos, afilhados, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Avenida D. Teodora Faria, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, 07/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 14:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia no domingo, 12/10/2025, pelas 11:30 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Livramento, Curral das Freiras, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 7 de outubro de 2025