José António Gouveia Camacho

Seus filhos Tânia Maria Freitas Camacho e marido; Rafael Nuno Freitas Camacho, esposa e filhos; Rute Micaela Freitas Camacho; seus netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho do Arieiro, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, Segunda-feira, 16/02/2026, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 09:00 horas, para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sexta-feira, 20/02/2026, pelas 19:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 16 de fevereiro de 2026