José António Gomes da Silva

Sua esposa, filhos, genro, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente na Travessa da Quinta das Freiras nº20B, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada Missa do 7º Dia, em sufrágio da sua alma, no dia 12/04/2026 (domingo) pelas 11h00 na Igreja Paroquial da Graça, freguesia de Santo António.

A empresa TOG, Lda manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do pai do seu colaborador Francisco Silva e do amigo próximo da gerência, endereçando à família as mais sinceras condolências neste momento de dor.

Funchal, 7 de abril de 2026