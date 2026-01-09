José António de Freitas Rodrigues Ferreira

Suas irmãs, cunhados, sobrinhos, sobrinhos-netos e demais familiares, com enorme e profundo pesar, comunicam às pessoas de suas relações e amizades o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi no sítio da Abegoaria, freguesia do Caniço.

O funeral realiza-se hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 13h00, na Capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço.

Após a cerimónia, prosseguirá a inumação em jazigo.

A família reconhece e agradece, com sincera gratidão, todas as manifestações de pesar e carinho recebidas. Agradece ainda a todos os que, em pensamento ou em presença, acompanharem este momento de dor e esperança.

Renova um agradecimento à equipa EMIR, à corporação dos Bombeiros e a todos os civis que prestaram auxílio, pela excelência profissional demonstrada, patente no pronto-socorro e na rapidez de actuação, sabendo que tudo fizeram para que o Sr. José António pudesse estar entre nós, ficando aqui registada, por parte da família, uma palavra de profunda gratidão.

A missa por intenção do 7.º dia será celebrada no próximo Domingo, dia 11 de Janeiro, pelas 8h00, na Igreja Matriz do Caniço. A família agradece, antecipadamente, a todos os que participarem nesta celebração.

Caniço, 9 de janeiro de 2026