Sua esposa, filhos, genros, nora, netos, irmãs, irmãos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente que foi residente no Caminho do Pomar Miradouro nº26, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 14.30 horas saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de cerimónia fúnebre a cargo da Igreja Evangelista pelas 14.00 horas na referida capela.

A Direção, os Funcionários e os Utentes de todas as valências do Centro Social e Paroquial de Santo António cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Exmo. Sr. José António Barreto Camacho, esposo da funcionária Maria Manuela Fernandes Camacho. À família enlutada, apresentamos as nossas sentidas condolências.

Funchal, 21 de janeiro de 2026