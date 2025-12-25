José Alexandre Rodrigues

Sua esposa Maria Mónica de Freitas Barreto Rodrigues, seus filhos, noras, netas, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Padre Pita Ferreira, Impasse da Palmeira, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza amanhã, Sexta-feira, 26/12/2025, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 10:00 horas para a Capela do Cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 11:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Quarta-feira, 31/12/2025, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Cecília, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Câmara de Lobos, 25 de dezembro de 2025