José Alexandre Ferreira Pinto

Sua mãe, irmãs, sobrinha, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi ao Caminho da Longueira, Campanário, e que o seu funeral se realiza amanhã, Terça-feira, 14/04/2026, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia Sexta-feira, 17/04/2026, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 13 de abril de 2026