José Agostinho Perestrelo de Freitas

Sua esposa Luísa Freitas, filha, filhos, nora, genro, netas, netos, irmãs, irmãos, tias, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares e amigos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações de amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo José Agostinho Perestrelo Belo Freitas, falecido na França no dia 01 de fevereiro do corrente ano.

O funeral realizar-se-á amanhã, quinta-feira, dia 08 de fevereiro, com celebração de missa de corpo presente pelas 11.30h na Igreja Paroquial de Água de Pena - Machico, prosseguindo para cremação no cemitério de São Martinho - Funchal.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e sofrimento.

Igualmente a família solicita que em sinal de homenagem, familiares e amigos vistam uma peça de roupa de cor branca.

Água de Pena, 7 de fevereiro de 2024.