Sua esposa e filhos, sua mãe, irmãos, sogra, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa da Marinheira, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Sábado,, 24/08/2024, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 28/08/2024, pelas 18:30 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece a toda a equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do 4º andar poente do Hospital dos Marmeleiros, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos cumpre o doloroso dever de participar o falecimento do seu funcionário, José Agostinho de Azevedo, endereça à família as mais sentidas condolências e informa que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 24 de agosto de 2024