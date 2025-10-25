Sua esposa, filha, filho, genro, netos, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, sobrinhas, sobrinhos, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Jorge Fernando da Cruz Freitas Camacho, natural e residente na freguesia de São Roque, Funchal.

O funeral realizar-se-á terça-feira, dia 28 de outubro.

Será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, Funchal, prosseguindo para cremação, no referido cemitério.

Mais se informa que será celebrada missa de 7.º dia, sexta-feira, dia 31 de outubro, na Igreja Paroquial de São Roque, pelas 19:00h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Igualmente agradece às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 25 de outubro de 2025