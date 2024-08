Sua esposa Dalila Sousa, irmãs, irmãos, cunhadas, cunhados, tias, tios, sobrinhas, sobrinhos, primas, primos, afilhadas, afilhados, demais familiares, amigos e vizinhos cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso familiar e amigo Jorge Barros de Sousa, residente que foi na freguesia de São Gonçalo.

O funeral realiza-se hoje, sábado, dia 24 de agosto, saindo das instalações da Agência Funerária Grande Homenagem (Rua Engenho do Mel nº1 – Funchal) pelas 11:15h, com destino à capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho - Funchal, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:30h, prosseguindo para cremação.

Mais se informa que será celebrada missa de 7º Dia, quarta-feira, dia 28 de agosto, na Sé catedral do Funchal, pelas 17:30h, agradecendo desde já a todas as pessoas que por amizade e solidariedade venham a participar nesta eucaristia.

A família agradece todas as manifestações de pesar e solidariedade recebidas de todos os que a acompanham neste momento de perda e dor. Agradece igualmente às pessoas que acompanharem a cerimónia religiosa.

Funchal, 24 de agosto de 2024