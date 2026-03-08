Jorge Armindo da Luz

Sua esposa Énia Barbeito Góis da Luz, seu filho Jorge da Luz, sua irmã Ercília da Luz e filhos Jorge Maggiore e Sara da Luz, sua sogra, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Rua Quinta da Aragem, Imaculado Coração de Maria, Funchal, e que o seu funeral, com missa de corpo presente, se realiza hoje, Domingo, 08/03/2026, pelas 12:30 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, seguindo-se a cremação no mesmo.

O corpo encontra-se em câmara ardente a partir das 10:00 horas, na referida capela.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia Domingo, 15/03/2026, pelas 11:30 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A família agradece ao Dr. Marco Freitas, aos enfermeiros do Serviço de Ortopedia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, de forma especial ao enfermeiro Ricardo, bem como aos enfermeiros do Serviço de Ortopedia Oncológica do Hospital Universitário de Coimbra, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 8 de março de 2026