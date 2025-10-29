Jorge Acácio Correia Martins

Seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Monumental, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 29/10/2025, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:15 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 10:00 horas, seguindo-se a cremação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7.º dia hoje, pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de Santa Rita, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Funchal, 29 de outubro de 2025