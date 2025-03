Sua esposa Agostinha, filhos, genros, nora, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, bisavô, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo e parente, residente que foi à Estrada Dom António Magalhães, Portela, freguesia de Santo António da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Casa Mortuária da Agência Funerária (Caminho da Ladeira Nº 7- Machico), pelas 15:15 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 16:00 horas prosseguindo o funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem e informa que, na próxima quarta-feira, dia 12/03/2025, pelas 18:00 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho, na Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

Um especial agradecimento aos Médicos, Enfermeiros e Pessoal Auxiliar do Lar da Ajuda, Cuidados Continuados da Unidade 5, pelo apoio, carinho, dedicação e por todos os cuidados que tiveram com o seu querido familiar.

Os Herdeiros do Restaurante Portela à Vista e toda a sua equipa participam o falecimento do Sr. João Vieira, pai das suas funcionárias Ema Paula Vieira e Maria José Vieira, e expressam as mais sentidas condolências à família enlutada.

Santo António da Serra, 8 de março de 2025