João Silvino Pereira

Sua esposa, Guilhermina de Fátima de Freitas Dias Pereira, seus filhos: João Valentino Dias Pereira e esposa e Sónia Dias Pereira Lopes, seu marido e filhos, seus cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, cunhado, tio e parente, residente que foi à freguesia de São Gonçalo e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de missa de corpo presente, pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade, em São Gonçalo, prosseguindo o seu funeral, para jazigo, no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e participa que será celebrada a missa do 7.º dia na próxima terça-Feira, dia 21, pelas 18:00 horas, na Igreja da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus-Boa Nova.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada com que sempre trataram e cuidaram o nosso saudoso familiar durante a sua doença e internamento.

Funchal, 18 de outubro de 2025