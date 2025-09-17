João Serrão Júnior

As suas filhas, genro, netas, bisnetos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu querido pai, sogro, avô, bisavô e parente, residente que foi ao Sítio do Laranjal, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, pelas 12:30 horas, para a Igreja Paroquial de São Vicente (Vila), onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 14:00 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece, reconhecidamente, a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar, assim como às pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu querido parente, prestando-lhe assim a sua última homenagem.

No próximo domingo (21-09), pelas 10:00 horas, terá lugar na referida Igreja a missa do 7.º dia pelo eterno descanso da sua alma, pelo que reiteram os seus agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta Eucaristia.

São Vicente, 17 de setembro de 2025