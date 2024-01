João Paulo Ferreira Vieira

Seus filhos Diana Vieira, David Vieira, ex-mulher, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, ex-marido, filho, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi na freguesia do Monte e que o seu funeral se realiza hoje, com celebrada de missa de corpo presente, pelas 15:30 horas, na capela do cemitério do Monte prosseguindo o seu funeral para o mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que de qualquer forma manifestaram o seu pesar e carinho.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, na próxima quarta-feira, dia 31/01/2024, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Monte, Funchal.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada por todo o acompanhamento prestado durante a sua doença.

Tabua, de 27 de janeiro de 2024