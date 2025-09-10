MADEIRA Meteorologia
10-09-2025
João Paulo de Freitas Catanho
Faleceu
  • Freguesia| São Martinho

Sua esposa, seus filhos, noras e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, e que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, 10/09/2025, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 14:00 horas para a Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde haverá uma cerimónia fúnebre pelas 15:00 horas, seguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e agradece a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda equipa médica, de enfermagem assistentes operacionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça e dos Cuidados Paliativos do Hospital Dr. João de Almada, todo o apoio, carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

Funchal, 10 de setembro de 2025

