Sua esposa, Ana Pereira, sua filha Catarina Pereira, genro, mãe, irmãos, cunhados, tios, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente no Caminho da Ladeira nº78, freguesia de Santo António, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 10.30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 10.00 horas na referida capela.

Foste o nosso exemplo, meu e da mãe, o nosso guia e o nosso maior amor. Pai, estarás sempre no nosso coração. Amo-te para todo o sempre, papá.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, participa que será celebrada missa do 7.º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo domingo (dia 26-10-2025) pelas 11h00 na Igreja Paroquial de Santo António.

A Gerência e Colaboradores da empresa Vertentimpacto-Isaque Pereira e André PereiRa, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. João Martinho de Castro Pereira, seu irmão, cunhado e tio.

A Gerência e Colaboradores da empresa Manica Produções cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. João Martinho de Castro Pereira, tio do nosso sócio-gerente Sr. Ricardo Pereira.

A Gerência e Colaboradores da empresa Funchal Gráfica cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. João Martinho de Castro Pereira, tio do nosso sócio-gerente Sr. Ricardo Pereira.

A Gerência e Colaboradores da empresa Hidromadeira cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do Sr. João Martinho de Castro Pereira, sobrinho do nosso sócio-gerente Sr. Tiago Quintanilha, nosso funcionário e colega.

A Direção, os Funcionários e os Utentes de todas as valências do Centro Social e Paroquial de Santo António cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do Exmo. Sr. João Martinho de Castro Pereira, esposo da funcionária Ana Paula Rodrigues Freitas Pereira. À família enlutada, apresentamos as nossas sentidas condolências.

Funchal, 21 de outubro de 2025